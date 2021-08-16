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Мельниченко направил телеграмму с соболезнованиями родным тренера Пахалина

11:07 | 16.08.2021 | Общество

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко направил телеграмму с соболезнованиями родным заслуженного тренера России Владимира Пахалина, скончавшегося на 75-м году жизни в минувшее воскресенье, 15 августа.

Мельниченко направил телеграмму с соболезнованиями родным тренера Пахалина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Примите искренние и глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера России Владимира Васильевича Пахалина. Он внес неоценимый вклад в развитие спорта в Пензенской области и в Российской Федерации. Вывел на новый уровень подготовку спортсменов по прыжкам в воду, воспитал мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров соревнований мирового и европейского уровней», — говорится в телеграмме.

«В своей любви к выбранному делу, в настойчивости и целеустремленности, во внимательном отношении к людям он являлся примером для коллег и учеников, авторитетом для всех, кто его знал», — добавляется в тексте.

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