Церемония прощания с Владимиром Пахалиным пройдет в «Буртасах» Общество

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Церемония прощания с заслуженным тренером России Владимиром Пахалиным, скончавшимся накануне на 75-м году жизни, пройдет во дворце спорта «Буртасы» в Пензе в предстоящий вторник, 17 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что она начнется в 10.00 и продлится до 12.00.

В тексте добавляется, что Владимир Пахалин будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.

Пахалин Владимир Васильевич родился в Пензе 5 марта 1947 года.

В 1968 году поступил в Пензенский государственный педагогический институт на факультет физического воспитания.

В 1969 году начал трудовую деятельность в качестве тренера по спортивной гимнастике.

В 1982 году заслуженный тренер СССР Борис Клинченко пригласил на работу в школу по прыжкам в воду талантливых единомышленников, в числе которых был Владимир Пахалин.

С 1993 года трудился в школе высшего спортивного мастерства.

В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».

Владимир Пахалин воспитал многих победителей и призеров соревнований мирового уровня. В их числе — его дочь Юлия Пахалина, которая стала лидером национальной сборной по прыжкам в воду. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее она завоевала золотую медаль, в 2004 году в Афинах — серебряную и бронзовую медали, а четыре года спустя в Пекине сделала серебряный дубль.

С 2005 года Владимир Пахалин работал тренером отделения прыжков в воду в пензенской областной специализированной школе олимпийского резерва водных видов спорта.

Был награжден орденом Почета (2001), орденом Дружбы (2006), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2008, 2010).