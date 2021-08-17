В администрации Октябрьского района выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений Общество

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Представители прокуратуры выявили нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, допущенные в администрации Октябрьского района Пензы.

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«Установлено, что должностными лицами администрации Октябрьского района Пензы нарушался установленный федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» семидневный срок на направление обращений, рассмотрение которых не входит в компетенцию этого органа местного самоуправления, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что обращение жителя дома на улице Шоссейной по поводу складирования пиломатериалов на пешеходной дорожке и противопожарном проезде не было направлено в установленный срок в органы ГУ МЧС России по Пензенской области, а обращение гражданина о нарушениях санитарных норм и правил при размещении твердых коммунальных отходов на улице Рахманинова — в территориальный орган Роспотребнадзора.

«Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части необоснованного продления срока рассмотрения обращения на 30 дней», — добавляется в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что главе администрации Октябрьского района Пензы было внесено представление, после чего деятельность скорректирована, один муниципальный чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«По возбужденным прокуратурой района делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», двое заместителей главы администрации района оштрафованы судом на 5 тыс. рублей каждый», — говорится в тексте.