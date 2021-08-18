Матушкин проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте» Общество

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте» в предстоящую пятницу, 20 августа.

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Как уточняется на сайте ведомства, прием обращений будет организован в группе следственного управления СКР по региону.

Гражданину будет необходимо изложить суть обращения и указать свои персональные данные — фамилию, имя, отчество, а также почтовый или электронный адрес.

Обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в соцсети. Если возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных доводов, ответ будет направлен по указанному адресу в установленные законом сроки.