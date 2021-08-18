EN
18:01:21 Среда, 18 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Матушкин проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте»

13:40 | 18.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте» в предстоящую пятницу, 20 августа.

Матушкин проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется на сайте ведомства, прием обращений будет организован в группе следственного управления СКР по региону.

Гражданину будет необходимо изложить суть обращения и указать свои персональные данные — фамилию, имя, отчество, а также почтовый или электронный адрес.

Обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в соцсети. Если возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных доводов, ответ будет направлен по указанному адресу в установленные законом сроки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области приступили к севу озимых Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июль исполнен на 106,8%
«Горводоканал» приступил к модернизации очистных сооружений канализации в Пензе Пензенский «Дизель» начнет сезон на выезде
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2021 года В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о краже в особо крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама