Матушкин проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте»
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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте» в предстоящую пятницу, 20 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как уточняется на сайте ведомства, прием обращений будет организован в группе следственного управления СКР по региону.
Гражданину будет необходимо изложить суть обращения и указать свои персональные данные — фамилию, имя, отчество, а также почтовый или электронный адрес.
Обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в соцсети. Если возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных доводов, ответ будет направлен по указанному адресу в установленные законом сроки.