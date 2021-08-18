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В Пензе состоялась рабочая встреча врио губернатора и заместителя генерального прокурора РФ

14:55 | 18.08.2021 | Общество

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и заместителя генерального прокурора России Николая Шишкина состоялась в региональном правительстве в среду, 18 августа.

В Пензе состоялась рабочая встреча врио губернатора и заместителя генерального прокурора РФ

Фото: Pnzreg.ru

«Цель моего приезда — рабочая. Ситуацию в Пензенской области оценили сотрудники управления, сейчас некое подведение итогов. В деятельности областной прокуратуры есть положительные моменты, но есть и недочеты, как во всякой работе», — сказал Николай Шишкин.

Он добавил, что в целом наблюдается «ровная рабочая ситуация».

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что сложилась позитивная практика взаимодействия регионального правительства как с областной прокуратурой, так и с управлениями МВД и СКР.

«Каждый работает в пределах своей компетенции. На все обращения, которые мы направляем в прокуратуру и другие силовые структуры, следует законная реакция», — констатировал он.

Стороны обсудили вопросы соблюдения трудовых, социальных и жилищных прав граждан, бюджетного законодательства, реализации национальных проектов и создания экологически безопасных условий проживания.

Кроме того, были затронуты такие темы, как борьба с преступностью и коррупционными проявлениями, создание благоприятного инвестклимата и снижение административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба облправительства.

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