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В Пензе отметили 40-летие зоопарка

19:05 | 18.08.2021 | Общество

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Мероприятие, посвященное 40-летию пензенского зоопарка, состоялось на территории учреждения в среду, 18 августа.

В Пензе отметили 40-летие зоопарка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил, что некоторые субъекты федерации за последние десятилетия лишились своих зоопарков, при этом пензенский продолжает развиваться.

«Он по праву является жемчужиной нашего города», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что в год учреждение посещают примерно 250 тыс. человек, среди которых — гости из соседних регионов.

«Я верю, что зоопарк и дальше у нас будет жить и развиваться», — сказал он, после чего вручил благодарность директору МАУ «Пензенский зоопарк» Андрею Воскресенскому.

В свою очередь председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин в поздравительной речи обратил внимание на то, что зоопарк является местом семейного отдыха, где представители подрастающего поколения видят пример заботы о животных и учатся бережно относится к окружающему миру.

Он тоже объявил благодарность коллективу зверинца и лично руководителю учреждения.

По словам сенатора Российской Федерации Юлии Лазуткиной, она является ровесницей пензенского зоопарка и на протяжении своей жизни с удовольствием наблюдает, как он меняется в лучшую сторону: благоустраивается территория, появляются новые виды животных, улучшаются условия их содержания.

«Только искренняя любовь [работников учреждения] к животным и любовь своему делу позволяет нам сегодня видеть зоопарк таким, какой он есть», — отметила она.

По случаю праздничной даты сенатор вручила благодарственные письма некоторым сотрудникам.

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