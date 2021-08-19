В Заречном начали испытывать автобус на газе
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Заречный, 19 августа 2021. PenzaNews. Муниципальное предприятие «Автотранс» начало испытывать автобус «Лотос-105», работающий на сжатом газе, на маршрутах №101 и №103 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Автобус нового поколения «Лотос-105» передан предприятию компанией «РариТЭК» в опытную эксплуатацию до приобретения», — поясняется в тексте.
В нем добавляется, что он собран на базе шасси, обеспечивающем надежный и бесшумный ход по дорогам любой категории.
«Рассчитан автобус на 79 пассажиров», — отмечается в сообщении.
В тексте обращается внимание на то, что с помощью специальной кнопки снаружи маломобильные пассажиры могут вызвать водителя, чтобы тот опустил откидной пандус.
«Предусмотрены в автобусе и места для пассажиров с собаками. В салоне климат-контроль. По количеству сидячих мест в автобусе оборудованы USB-порты для зарядки телефонов», — сказано в нем.
В сообщении уточняется, что тестировать данный автобус в Заречном будут в течение трех недель.