В Заречном начали испытывать автобус на газе Общество

Заречный, 19 августа 2021. PenzaNews. Муниципальное предприятие «Автотранс» начало испытывать автобус «Лотос-105», работающий на сжатом газе, на маршрутах №101 и №103 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Автобус нового поколения «Лотос-105» передан предприятию компанией «РариТЭК» в опытную эксплуатацию до приобретения», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что он собран на базе шасси, обеспечивающем надежный и бесшумный ход по дорогам любой категории.

«Рассчитан автобус на 79 пассажиров», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что с помощью специальной кнопки снаружи маломобильные пассажиры могут вызвать водителя, чтобы тот опустил откидной пандус.

«Предусмотрены в автобусе и места для пассажиров с собаками. В салоне климат-контроль. По количеству сидячих мест в автобусе оборудованы USB-порты для зарядки телефонов», — сказано в нем.

В сообщении уточняется, что тестировать данный автобус в Заречном будут в течение трех недель.