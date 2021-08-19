В Пензенской области агротехнический уход за лесными культурами проведен на 3 тыс. га Общество

Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Работы по агротехническому и лесоводственному уходу выполнены в лесничествах Пензенской области на площади 3 тыс. 23 га, что составляет около 67% от годового плана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Агротехнические уходы проводятся путем рыхления почвы, подавления, скашивания с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности ручным и механическим способами. Лесоводственные уходы проводятся путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими средствами», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что соответствующие мероприятия предусмотрены федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».