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Аэромобильная группировка МЧС выдвинулась из Пензы в Нижегородскую область

09:37 | 20.08.2021 | Общество

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пензенской области выдвинулась в Нижегородскую область для оказания помощи в борьбе с природными пожарами.

Аэромобильная группировка МЧС выдвинулась из Пензы в Нижегородскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед отправкой с напутственным словом к подчиненным обратился врио начальника ГУ МЧС России по региону Алексей Рыжов.

«Впереди вас ждет огромная совместная работа по тушению природных пожаров. Хочу пожелать вам самое главное — чтобы с чувством выполненного долга вы вернулись домой живыми и здоровыми. Вас всех ждут дома дети, жены, родители, родные и близкие, друзья. Строго соблюдайте охрану труда и технику безопасности», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав аэромобильной группировки включены 35 человек личного состава и девять единиц техники.

Это уже второй выезд пензенских спасателей в Нижегородскую область. 7 августа 2021 года аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пензенской области привлекалась к тушению лесных пожаров в городе Сарове.

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