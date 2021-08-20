Мельниченко в Каменке оценил модернизацию сахзавода, посетил соцобъекты и провел прием граждан Общество

Каменка, 20 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Каменку оценил результаты модернизации производственных мощностей ОАО «Атмис-сахар», посетил социально значимые учреждения и провел личный прием граждан.

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Первым пунктом визита главы региона стал сахарный завод, реконструкция которого, предусматривающая инвестиции в размере 4,2 млрд. рублей и увеличение объемов выпуска продукции до 8,3 тыс. тонн в сутки, ведется с 2015 года.

Олег Мельниченко осмотрел пункт приема сахарной свеклы, обновленные линии производства сахара и лабораторию.

Генеральный директор ОАО «Атмис-сахар» Андрей Харченко, информируя врио губернатора о нововведениях, особо акцентировал внимание на работе агрономической и сырьевой служб, на минимизации сроков хранения свеклы, а также на запуске сборника сиропа, позволившего увеличить период загрузки предприятия, деятельность которого зависит от сезона.

Руководитель субъекта федерации положительно оценил увиденное.

«Предприятие производит продукцию высокого качества», — констатировал он.

Затем Олег Мельниченко посетил детский сад №1, который располагается в здании 1978 года постройки.

Он поручил проанализировать, какие средства необходимо выделить в 2021 году для обновления кровли, а также проработать вопрос о ремонте учреждения в 2022-м по областной программе.

В каменской межрайонной больнице, куда затем направился глава региона, ремонтные работы уже ведутся: модернизация отделений анестезиологии и реанимации должна быть завершена осенью.

«Контроль качества ремонта помещений межрайонной больницы необходимо осуществлять в постоянном режиме», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к руководству учреждения.

В завершение рабочего визита врио губернатора провел личный прием граждан.

Одно из обращений касалось выхода из строя компьютерного томографа, имеющегося в Каменском районе.

Как сообщил Олег Мельниченко, новый КТ-аппарат уже приобретен и выделены средства на ремонт помещения, где он будет установлен.

«Я думаю, что где-то в ноябре он уже у вас будет работать», — предположил глава региона.

Также он прокомментировал ход решения проблемы ремонта канализационного коллектора на улице Чернышевского.

По словам Олега Мельниченко, необходимое финансирование обеспечено.

«Все сделаем. [...] Крайний срок — октябрь», — сказал врио губернатора.