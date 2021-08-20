В Пензенской области выплата в 10 тыс. рублей назначена более чем на 158 тыс. детей Общество

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Новая единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей назначена в Пензенской области более чем на 158 тыс. детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 20 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области продолжает работу по установлению единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Уже обработано 122 тыс. 691 поступившее заявление и приняты решения о назначении выплаты в отношении 158 тыс. 386 детей», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также

Путин анонсировал разовую выплату в 10 тыс. рублей на школьников и будущих первоклассников

В нем поясняется, что в одном заявлении указываются все дети-школьники, воспитывающиеся в семье.

«Произведено перечисление в кредитные организации средств на детей на общую сумму 1 млрд. 583 млн. 860 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что на счета получателей зачисление единовременной выплаты производится кредитными организациями ежедневно со 2 августа.

«Все, кто имеет право на эту выплату, но еще не подал заявление, могут сделать это в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР до 1 ноября текущего года», — отмечается в тексте.