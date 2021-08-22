Один из полуфиналов конкурса «Большая перемена» пройдет в Пензенской области Общество

Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов 1–3 курсов профессиональных образовательных организаций Приволжского и Южного федеральных округов пройдет в Пензенской области. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Организовать и провести в период с 12 по 16 сентября 2021 года в Пензенской области окружной полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 1–3 курсов профессиональных образовательных организаций Приволжского и Южного федеральных округов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

В нем добавляется, что местом торжественного открытия и закрытия окружного полуфинала определены Юбилейная площадь и учреждение культуры «Пензаконцерт».

Из документа следует, что финансирование мероприятий окружного полуфинала будет осуществляться за счет средств государственной программы «Молодежь Пензенской области».