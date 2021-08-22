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Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ

10:11 | 22.08.2021 | Общество

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Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации.

Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник овеян воинской трудовой славой многих поколений наших предков. Эта знаменательная дата объединяет всех граждан нашей страны, выражает дух народа, символизирует его славное прошлое, настоящее и будущее. Флаг России — символ мощи и величия нашего государства, и мы должны чтить российский триколор, воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к символам российской государственности», — отметил он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, созидательной энергии и успехов во всех делах.

«Пусть в душе каждого из нас живет чувство гордости за свою страну! Пусть российский стяг гордо реет над нашей державой, вдохновляя нас на новые свершения на благо Отчизны! С праздником!» — цитирует главу Пензы пресс-служба гордумы.

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