Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ Общество

Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем государственного флага Российской Федерации.

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«Этот праздник овеян воинской трудовой славой многих поколений наших предков. Эта знаменательная дата объединяет всех граждан нашей страны, выражает дух народа, символизирует его славное прошлое, настоящее и будущее. Флаг России — символ мощи и величия нашего государства, и мы должны чтить российский триколор, воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к символам российской государственности», — отметил он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, созидательной энергии и успехов во всех делах.

«Пусть в душе каждого из нас живет чувство гордости за свою страну! Пусть российский стяг гордо реет над нашей державой, вдохновляя нас на новые свершения на благо Отчизны! С праздником!» — цитирует главу Пензы пресс-служба гордумы.