EN
18:55:55 Понедельник, 23 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Чубарь награждена почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области

15:50 | 23.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь удостоена почетного знака Законодательного собрания Пензенской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие региона и активное участие в общественной жизни, а также в связи с юбилеем.

Чубарь награждена почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель Заксобрания Валерий Лидин вручил ей награду в присутствии представителей коллектива гостелерадиокомпании в понедельник, 23 августа.

Он отметил профессионализм, компетентность и личные качества Оксаны Чубарь.

Валерий Лидин выразил уверенность в продолжении сотрудничества с ГТРК «Пенза» и всестороннее освещение деятельности депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новости партнеров
Читайте также
Казаков выпустил книгу «Сила убеждения» На путепроводе в районе Монтажного восстановят водоотводящие конструкции
В выходные на дорогах Пензенской области погибли четыре человека Михаил Дралин занял 12 место на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама