Чубарь награждена почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области Общество

Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь удостоена почетного знака Законодательного собрания Пензенской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие региона и активное участие в общественной жизни, а также в связи с юбилеем.

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Председатель Заксобрания Валерий Лидин вручил ей награду в присутствии представителей коллектива гостелерадиокомпании в понедельник, 23 августа.

Он отметил профессионализм, компетентность и личные качества Оксаны Чубарь.

Валерий Лидин выразил уверенность в продолжении сотрудничества с ГТРК «Пенза» и всестороннее освещение деятельности депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.