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На путепроводе в районе Монтажного восстановят водоотводящие конструкции

16:54 | 23.08.2021 | Общество

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Заречный, 23 августа 2021. PenzaNews. Ремонт водоотводящих конструкций на одном из участков путепровода в районе поселка Монтажный вблизи города Заречного Пензенской области будет начат в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

На путепроводе в районе Монтажного восстановят водоотводящие конструкции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что ранее из-за механического повреждения композитного водоотводного лотка вандалами произошло размывание части откоса.

«Дождевая вода из отводящей трубы перестала попадать в лоток и начала постепенно размывать сам откос. Поскольку водоотводящие конструкции пострадали не по причине каких-либо дефектов, допущенных при капитальном ремонте путепровода, а из-за акта вандализма, данный случай не признается гарантийным. Восстановительные работы будут проведены за счет средств городского бюджета силами обслуживающей организации — МП «КБУ», — сказано в тексте.

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