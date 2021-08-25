В Пензе возьмут пробы воздуха в связи с обращениями граждан по поводу запаха гари Общество

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Пробы воздуха будут взяты в Пензе в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу запаха гари. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«В управление Роспотребнадзора по Пензенской области 25 августа начали поступать многочисленные обращения граждан на запах гари в различных районах города. В рамках мониторинга состояния атмосферного воздуха и на основании обращений граждан управлением дано поручение испытательному лабораторному центру ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» провести исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории жилой застройки (оксид углерода, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества — пыль) в мониторинговых точках на территории Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что о результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области, причина задымления на территории региона выясняется, при этом загораний в Пензе не обнаружено. Для осуществления мониторинга привлечена беспилотная авиация.