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В Пензе возьмут пробы воздуха в связи с обращениями граждан по поводу запаха гари

11:40 | 25.08.2021 | Общество

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Пробы воздуха будут взяты в Пензе в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу запаха гари. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В Пензе возьмут пробы воздуха в связи с обращениями граждан по поводу запаха гари. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В управление Роспотребнадзора по Пензенской области 25 августа начали поступать многочисленные обращения граждан на запах гари в различных районах города. В рамках мониторинга состояния атмосферного воздуха и на основании обращений граждан управлением дано поручение испытательному лабораторному центру ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» провести исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории жилой застройки (оксид углерода, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества — пыль) в мониторинговых точках на территории Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что о результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области, причина задымления на территории региона выясняется, при этом загораний в Пензе не обнаружено. Для осуществления мониторинга привлечена беспилотная авиация.

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