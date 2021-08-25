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В финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» приглашены 222 человека

16:40 | 25.08.2021 | Общество

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. 222 человека получили приглашения в финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» по результатам регистрационного и дистанционного этапов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе брифинга, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 25 августа.

В финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» приглашены 222 человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«71% — участники в возрасте до 40 лет, то есть достаточно молодые люди. 29% — это люди старше 40 лет», — уточнил он.

По словам главы региона, в финал прошли представители 45 разных сфер деятельности.

«По итогам регистрационного этапа у нас было зарегистрировано 52% женщин, что полностью соответствует демографической ситуации в регионе. Однако на финальном этапе картина поменялась», — сказал Олег Мельниченко, отметив, что среди приглашенных в решающий тур оказалось 32% женщин и 68% мужчин.

Врио губернатора добавил, что большинство участников — 63% — это жители Пензенской области.

«Теперь мы переходим в стадию очной работы. С 6 по 9 сентября здесь, на площадке нашей библиотеки имени Лермонтова, будет развернут очный этап», — объявил он.

Олег Мельниченко напомнил, что по завершении проекта планируется сформировать состав кадрового резерва правительства Пензенской области.

В свою очередь председатель наблюдательного совета проекта «Пензенская область — регион возможностей», генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров выразил мнение, что благодаря активности жителей проект получился масштабным.

«Впереди у нас насыщенный, но интересный очный этап, в рамках которого нам предстоит познакомиться с финалистами уже лично», — сказал он.

По словам руководителя блока оценочных мероприятий Дмитрия Лисицына, участвовавшего в брифинге по видеосвязи, многие участники показали высокий уровень знаний и хорошую подготовку, которые они должны будут подтвердить в ходе контрольного тестирования.

«Что касается финальной части, она пройдет в формате очной оценочной конференции», — пояснил он.

Дмитрий Лисицын добавил, что будут смоделированы различные ситуации, в ходе которых участники смогут проявить себя, при этом следить за процессом будут как эксперты, так и члены наблюдательного совета.

«Наша задача не просто отобрать самых лучших в число победителей, но еще и сделать это так, чтобы ни у кого действительно не возникло сомнений в справедливости этого выбора», — подчеркнул он.

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