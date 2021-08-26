EN
17:56:20 Четверг, 26 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Переустройство инженерных сетей на улице Московской вступило в завершающую фазу

14:42 | 26.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Работы по переустройству инженерных сетей на улице Московской в Пензе вступили в завершающую фазу. Об этом сообщил заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Артем Белоусов.

Переустройство инженерных сетей на улице Московской вступило в завершающую фазу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ливневая канализация готова. Заменена одна ветка водопровода. Осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и такой же метраж водопровода», — сказал он.

Артем Белоусов добавил, что планируется в течение двух-трех недель завершить все мероприятия по переустройству инженерных сетей на объекте.

По информации МКУ «УКС Пензы», параллельно ведется переподключение пользователей к коммуникациям. В районе магазина «Снежок» осуществляются подготовительные работы в преддверии замены дорожного полотна. В полном объеме закуплена гранитная плитка для мощения, сообщает пресс-служба мэрии.

Новости партнеров
Читайте также
Ивлиев прокомментировал планы по подготовке в Пензе кадров в сфере интеллектуальной собственности Роспатент с начала пандемии выдал более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19
Очередное мероприятие в рамках фестиваля «Кинометрия» в Пензе посвятят Дню российского кино В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом Руководитель каменской организации осужден за выдачу фиктивных справок 2-НДФЛ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама