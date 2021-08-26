Переустройство инженерных сетей на улице Московской вступило в завершающую фазу Общество

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Работы по переустройству инженерных сетей на улице Московской в Пензе вступили в завершающую фазу. Об этом сообщил заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Артем Белоусов.

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«Ливневая канализация готова. Заменена одна ветка водопровода. Осталось проложить 250 метров хозфекальной канализации и такой же метраж водопровода», — сказал он.

Артем Белоусов добавил, что планируется в течение двух-трех недель завершить все мероприятия по переустройству инженерных сетей на объекте.

По информации МКУ «УКС Пензы», параллельно ведется переподключение пользователей к коммуникациям. В районе магазина «Снежок» осуществляются подготовительные работы в преддверии замены дорожного полотна. В полном объеме закуплена гранитная плитка для мощения, сообщает пресс-служба мэрии.