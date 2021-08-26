Очередное мероприятие в рамках фестиваля «Кинометрия» в Пензе посвятят Дню российского кино Общество

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Очередное мероприятие в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», будет посвящено Дню российского кино.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как отмечается в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в предстоящее воскресенье, 29 августа, будет организована интерактивная викторина с подарками, состоится лазерное шоу, а также будет показан отечественный фильм «Сестренка», предоставленный для мероприятия видеосервисом Wink.

«Действие фильма происходит во времена Великой Отечественной войны. Девочка Оксана, лишившись родителей, оказывается в башкирской деревне, где ей приходится жить в новой семье», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что оргкомитет фестиваля при формировании программы постарался отобрать киноленты, которые рассказывают об общечеловеческих ценностях и учат доброте.

«Сбор гостей — в 19.00 на площадке ЖК «Лугометрия», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в рамках «Кинометрии» действует зрительный зал под открытым небом, поэтому посетители при желании могут взять с собой пледы и подушки.