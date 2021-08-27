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Власти Пензы планируют создать платную парковку у онкодиспансера

17:56 | 27.08.2021 | Общество

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Платную парковку с возможностью бесплатного пользования в течение определенного периода планируется создать вблизи пензенского областного онкологического диспансера. Об этом сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Власти Пензы планируют создать платную парковку у онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он особо подчеркнул, что оборудование платной парковки не рассматривается как способ заработка.

«Мы говорим о том, что платность парковки — это обеспечение освобождения свободных мест и ротационность парковки. Когда мы говорим о том, что парковка около онкоцентра будет платной, это не означает то, что она будет платной с первого часа. Это означает то, что там будет выбран режим, который позволит приехавшим в онкоцентр оставить автомобиль, пройти прием и забрать его до наступления платного периода», — сказал мэр в ходе 26-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 27 августа.

По словам Андрея Лузгина, бесплатные парковочные места, как правило, на длительный период занимают не посетители социально значимых объектов, а работающие там люди.

Он предположил, что в случае обустройства бесплатной парковки у онкодиспансера в Пензе «она будет занята кем угодно, кроме приехавших туда».

«Вопрос с платностью парковки — это вопрос тарифа, вопрос режима работы. Мы не будем зарабатывать деньги на онкобольных. Там, действительно, ситуация и так достаточно тяжелая. Платность парковки — это залог того, что она освобождается», — резюмировал глава администрации города.

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