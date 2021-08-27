Олег Мельниченко посетил Бессоновский район с рабочим визитом Общество

Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил Бессоновский район с рабочим визитом.

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Сначала он оценил темпы строительства школы на 375 мест в селе Чемодановка в рамках нацпроекта «Образование».

Муниципальный контракт на возведение здания был заключен управлением образования Бессоновского района 26 июля 2021 года на сумму около 348 млн. рублей с компанией «Пенза-Стройком». На данный момент подрядчик огородил стройплощадку, обустроил котлован и забил пробные сваи.

Обсудив имеющиеся сложности с ответственными лицами, Олег Мельниченко сообщил, что строительство объекта будет передано на областной уровень, чтобы не допустить срыва сроков его сдачи.

«К сожалению, очень сильно выросли цены на металл, на лес, на строительные материалы. Это привело к удорожанию стоимости строительных работ. Соответственно, муниципальное образование явно уже не вытягивает этот объект с точки зрения возможностей обеспечить необходимый темп строительства. Поэтому принято решение, что этот объект мы забираем на областной уровень», — прокомментировал он журналистам свое решение.

По словам врио губернатора, после корректировки документации будут выделены дополнительные средства, чтобы 1 сентября 2022 года школа в Чемодановке приняла учеников.

В Бессоновке Олег Мельниченко ознакомился с деятельностью компании «ЛесКом», занимающейся производством деревянных конструкций и столярных изделий.

Глава региона поинтересовался планами по развитию предприятия и ходом реализации инвестпроекта, предусматривающего строительство новых цехов.

Затем он направился в детский сад на улице Садовой. Комментируя проблему нехватки мест, Олег Мельниченко проинформировал, что в Бессоновке планируется построить дополнительный детсад в 2023–2024 годах.

Еще один социально значимый объект, который привлек внимание врио губернатора, — начальная школа – детский сад на улице Жилгородок, где в рамках нацпроекта «Демография» возводится пристрой на 40 мест.

Олег Мельниченко поручил проанализировать, насколько выросла стоимость объекта, и внести предложения по выделению необходимого финансирования.

После этого глава региона посетил завод «ГрАЗ», выпускающий спецтехнику для перевозки нефтепродуктов.

В беседе с руководством он обсудил вопросы подготовки кадров, обратив особое внимание на необходимость обучения специалистов под нужды предприятия со студенческой скамьи.

В завершение рабочей поездки Олег Мельниченко провел прием граждан.