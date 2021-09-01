Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем знаний, который отмечается 1 сентября.

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«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем знаний! Жизнь каждого из нас неразрывно связана с любимой школой, с первым учителем. И каждый раз начало нового учебного года вызывает в душе волнующие и радостные воспоминания», — сказал глава региона.

По его словам, 1 сентября — прежде всего праздник первоклассников.

«Пусть школьные годы станут для вас интересными и познавательными; уверен, что вы найдете новых друзей и совершите множество открытий», — обратился Олег Мельниченко к тем, кто в этот день впервые сядет за парту.

Врио губернатора добавил, что День знаний дает старт очередному этапу плодотворной деятельности педагогических работников, на которых традиционно возлагаются большие надежды.

«Ваша профессия формирует человека, обеспечивает стремление в будущее. Вам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, наших детей. И ту ответственность, которая лежит на педагоге с точки зрения воспитания и обучения человека, невозможно измерить», — констатировал он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде.