В мэрии Заречного прокомментировали старт «гаражной амнистии» Общество

Заречный, 1 сентября 2021. PenzaNews. Информация, посвященная старту с 1 сентября 2021 года так называемой «гаражной амнистии», размещена на сайте администрации Заречного Пензенской области.

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«Председатель комитета по управлению имуществом Заречного Александр Желтухин уточнил, что зареченцы получат право в льготном порядке оформить аренду на земельный участок под гаражом, так как на территории закрытого административно-территориального образования земли ограничены в обороте. В других населенных пунктах, не имеющих статуса ЗАТО, земельный участок под гаражом можно будет оформить в собственность», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что право собственности на гараж жители Заречного, как другие граждане РФ, смогут оформить до 1 сентября 2026 года.

«Росреестр разработал методические рекомендации для граждан, которые помогут разобраться с процедурой оформления гаражей», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что их можно найти на сайте ведомства.

«Как пояснил Александр Желтухин, по новому закону гараж можно оформить при соблюдении одновременно трех условий: гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей; гараж построен до введения действующего Градостроительного кодекса РФ — до 29 декабря 2004 года; гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления. Не помешает оформить гараж тот факт, что гаражный кооператив, в котором состоял гражданин, уже не существует. Не будет препятствием и то, что гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ними в одном ряду. Не помешает оформлению и обстоятельство смерти бывшего владельца гаража или отсутствие информации о его местонахождении. Получить право собственности можно и на неоформленный по наследству гараж, принадлежавший кому-то из близких родственников», — указано в сообщении.

Из текста также следует, что не будет препятствием, если земля под гаражом предоставлена всему кооперативу.

«Оформить гараж позволят: любое решение органа власти, в том числе советского периода, о предоставлении земельного участка под гараж; любое решение предприятия, при котором был построен гараж; справка от председателя гаражного кооператива о выплате пая; решение общего собрания гаражного кооператива о выделении гаража; старый техпаспорт на гараж; документы о подключении гаража к инженерным сетям; документы о наследстве; документы о приобретении. Убедившись в возможности оформления гаража, гражданину нужно обратиться к кадастровому инженеру за схемой расположения земельного участка. С документом на гараж, схемой расположения земельного участка и заявлением зареченцы могут обратиться в администрацию Заречного, МФЦ или подать документы в электронном виде через портал госуслуг», — поясняется в сообщении.