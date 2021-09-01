В Пензенской области начала работу горячая линия, посвященная единому дню голосования Общество

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области с 1 по 19 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (8412) 68-16-72, 68-16-24», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что прием звонков с 1 по 16 сентября в рабочие дни будет осуществляться с 9.00 до 18.00, а в период голосования — 17, 18 и 19 сентября — с 8.00 до 20.00.

Из сообщения следует, что направить обращение также можно по электронной почте или через аккаунт уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой в соцсети Instagram.