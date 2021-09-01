EN
18:12:28 Среда, 1 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области начала работу горячая линия, посвященная единому дню голосования

17:30 | 01.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области с 1 по 19 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензенской области начала работу горячая линия, посвященная единому дню голосования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (8412) 68-16-72, 68-16-24», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что прием звонков с 1 по 16 сентября в рабочие дни будет осуществляться с 9.00 до 18.00, а в период голосования — 17, 18 и 19 сентября — с 8.00 до 20.00.

Из сообщения следует, что направить обращение также можно по электронной почте или через аккаунт уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой в соцсети Instagram.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке пройдет турнир по греко-римской борьбе памяти Ивана Атякина В мэрии Заречного прокомментировали старт «гаражной амнистии»
Репетитор из Пензы стала жертвой мошенничества В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом
Очередной номер журнала «Хранители истории» выйдет в Пензе в сентябре Житель Салтыково подозревается в краже денег, продуктов, пива и сигарет из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама