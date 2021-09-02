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Банк «Кузнецкий» начал устанавливать в Пензенской области банкоматы нового типа

14:25 | 02.09.2021 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» приступил к замене существующих банкоматов на новые в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» начал устанавливать в Пензенской области банкоматы нового типа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новые банкоматы оснащены улучшенным механизмом выдачи и приема банкнот», — отметили в банке.

В пресс-службе особо обратили внимание на то, что данные банкоматы используют бесконтактную технологию NFC (Near Field Communication), позволяющую совершать операции, не вставляя карту.

«Для идентификации достаточно приложить карту с поддержкой NFC к считывателю, отмеченному значком трех волн, и ввести PIN-код. Такой способ исключит риск забыть карту в банкомате», — сказали в учреждении, добавив, что устройства также оснащены сенсорным экраном.

В банке «Кузнецкий» напомнили, что банкоматы обслуживают карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и «Мир».

«К настоящему моменту установлено пять новых банкоматов: в торговых центрах «Южный», «СаниМарт», «Домино», «Метросити» в Пензе и ТЦ «Слава» в Засечном», — уточнили в пресс-службе.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, в настоящее время наблюдается устойчивый интерес клиентов к операциям по внесению наличных, что, по его словам, объясняется ростом использования онлайн-каналов.

«Клиентам важно в любой момент оперативно пополнять свои счета. Обновление сети банкоматов упростит процесс снятия и внесения денежных средств, сделав его более быстрым и комфортным», — подчеркнул он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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