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В Пензе суд взыскал с детской больницы компенсацию в 3 млн. рублей за смерть ребенка

14:03 | 03.09.2021 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в пользу местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 3 млн. рублей в связи со смертью несовершеннолетнего сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Пензе суд взыскал с детской больницы компенсацию в 3 млн. рублей за смерть ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе рассмотрения дела, [...] детский хирург ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей совершил причинение смерти по неосторожности малолетнему пациенту», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что между ненадлежащим исполнением врачом своих профессиональных обязанностей и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь.

Из текста следует, что мать ребенка просила взыскать с учреждения здравоохранения 5 млн. рублей, однако суд удовлетворил ее требования частично.

«При определении размера компенсации морального вреда суд учел характер причиненных истцу нравственных страданий, принял во внимание, что смерть близкого, родного человека является наиболее тяжелым и необратимым по своим последствиям событием, влекущим глубокие и тяжкие страдания, переживания, вызванные такой утратой, затрагивающие психику, здоровье, самочувствие и настроение. С учетом принципа разумности и справедливости решением суда с ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн. рублей», — поясняется в сообщении.

В нем уточняется, что решение пока не вступило в законную силу.

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