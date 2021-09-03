В Пензе с 6 сентября будут изменены схемы движения маршруток №9К, 80, 88Т Общество

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Схемы движения маршруток №9К, 80, 88Т будут изменены в Пензе с понедельника, 6 сентября, в целях обеспечения транспортного обслуживания жителей микрорайона Пенза-III и ЖК «Сурская Ривьера». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Движение маршрута №9К будет направлено по следующей схеме: «Пенза-I — станция Пенза-I — железнодорожный техникум — Центральный рынок (улица Суворова) — по требованию (улица Урицкого) — (Центральный рынок (улица Чехова) — ТТС — кинотеатр «Октябрь» — мост имени генерала-полковника Валерия Капашина — автоколонна 1546 — учебно-курсовой комбинат — улица Антонова — магазин — по требованию (улица Антонова, 5К)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что утверждена следующая схема движения маршрута №80: «Улица Фабричная — переулок Горбатов — по требованию (улица Злобина, 19) — локомотивное депо — ОАО «Электромеханика» — улица Чкалова — библиотека имени Лермонтова — детская библиотека — кинотеатр «Октябрь» (фонтан) — площадь Ленина (ТТС) — Центральный рынок (улица Чехова) — улица Володарского — Сбербанк — улица Кулакова — улица Шевченко — улица Пугачева — Рембыттехника — улица 8 Марта — путепровод — автодром — колледж — «Могилевский дворик» — салон быта — аптека — универсам — ДС «Буртасы» — Комарово — Кольцевая — улица Ладожская — Дачная — улица Ладожская (улица Ладожская, 139) — улица Ладожская — по требованию (улица Лядова, 64) — улица 65-летия Победы — ТЦ «Мега Пенза».

«Движение маршрута №88Т будет направлено по схеме: «ГПЗ-24 — сквер «Семейный» — магазин — улица Антонова — учебно-курсовой комбинат — автоколонна 1546 — городская больница №2 — улица Фабричная — переулок Горбатов — по требованию (улица Злобина, 19) — локомотивное депо — межшкольный учебный комбинат — улица Токарная — Терновский мост — дом быта — районный дом культуры — улица Петровская — улица Сухумская — улица Терешковой — Гидрострой — НПП «МедИнж» — метеостанция — аэропорт», — добавляется в тексте.