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В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения

13:33 | 04.09.2021 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2021. PenzaNews. Выборочное наблюдение состояния здоровья населения (ВНСЗН) будет проведено на территории Пензенской области в период по 30 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью проведения выборочного наблюдения является получение статистических данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения; доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела; о потреблении табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в Пензенской области будет обследовано 23 счетных участка с охватом 621 домохозяйства.

«В каждом счетном участке интервьюеру необходимо будет собрать информацию о 27 домохозяйствах», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что обследование домохозяйств будет проведено в Пензе, Кузнецке, Заречном, селе Соседка, Ухтинке, Чаадаевке, Уранке, Земетчино, Каменке, Больших Верхах, Колышлее, Кайсаровке, Никольском, Подгорном, Нижнем Ломове, Никольске, Воскресеновке и Сердобске.

«Интервьюерами будет проводиться опрос домохозяйств по программе выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году с применением электронных вопросников, установленных на планшетных компьютерах. Заполнение вопросников будет проводиться интервьюерами со слов респондентов, без предъявления каких-либо документов», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что на федеральном уровне результаты ВНСЗН-2021 в электронном виде будут опубликованы в декабре.

Из текста следует, что данные выборочного наблюдения используются для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализации проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья», а также при разработке мер демографической и социальной политики.

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