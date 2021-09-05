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В Наровчате пройдет всероссийская конференция по истории Золотой Орды

12:29 | 05.09.2021 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Всероссийская научная конференция «История и археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные вопросы изучения и сохранения городища Наровчат-Мохша» пройдет в селе Наровчат Пензенской области 24 и 25 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Наровчате пройдет всероссийская конференция по истории Золотой Орды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На конференцию приедут ученые, археологи и историки из Москвы, Самары, Саратова, республик Татарстан, Марий Эл. Гостям покажут достопримечательности Наровчата — дом-музей Александра Куприна, Троице-Сканов монастырь, фрагменты соборной мечети XIV века, пушкинский центр имени Н.Н. Пушкиной-Ланской», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что директор центра историко-культурного наследия Института регионального развития Пензенской области Владимир Винничек выступит с докладом «Поселенческие и погребальные памятники округи города Мохши», ректор ИРР Геннадий Белорыбкин поднимет вопрос о создании в Наровчате музея под открытым небом, а проректор учреждения по научной работе Владимир Первушкин расскажет о возможностях создания туристического маршрута, пролегающего через это село.

По словам Владимира Винничека, история Наровчата интересна тем, что поселений с городской инфраструктурой, кроме Мохши, на территории в Пензенской области в ордынское время не было, при этом село до сих пор до конца не исследовано — большая часть его земель находится под асфальтом и огородами.

«В Наровчате выявлены интереснейшие постройки XIV века. Если бы эти объекты удалось превратить в музей под открытым небом и организовать туда туристические маршруты, то это открыло бы новые перспективы в изучении и пропаганде культурно-исторического наследия», — подчеркнул он.

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