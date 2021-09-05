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Операция «Технеисправность» будет проведена на пензенских дорогах 6 сентября

13:32 | 05.09.2021 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность» будет проведено сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 6 сентября.

Операция «Технеисправность» будет проведена на пензенских дорогах 6 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, операция организована с целью предупреждения ДТП с участием транспортных средств, имеющих технические неисправности или оборудованных с нарушением установленных требований.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств, а также обеспечивать своевременное прохождение обязательного техосмотра.

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