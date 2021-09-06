За полгода в регионе выявлено 9,5 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики Общество

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили в I полугодии 2021 года 9 тыс. 509 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда их было зафиксировано 10 тыс. 126. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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«В результате проводимой органами прокуратуры области работы, в том числе информационно-методического характера, на 14,8% — с 492 до 419 — снизилось количество искажений сведений о преступлениях, совершенных в общественных местах; на 22,3% — со 175 до 136 — о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление; на 12,9% — о способе совершения преступления — с 526 до 458; на 15,7% — о предмете преступного посягательства — со 108 до 91», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что особое внимание надзирающими прокурорами обращалось на полноту и достоверность заполнения в документах первичного учета реквизитов, на основании которых формируются показатели государственной статистической отчетности о состоянии преступности и раскрываемости преступлений.

«В связи с выявленными нарушениями в сфере уголовно-правовой статистики прокурорами в I полугодии 2021 года принято 280 мер реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 325 должностных лиц, из которых 47 руководителей», — сказано в сообщении.