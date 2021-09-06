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Мутовкин вручил Тактарову медаль «За созидание во благо Пензы»

13:47 | 06.09.2021 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Глава города Владимир Мутовкин вручил медаль «За созидание во благо Пензы» Николаю Тактарову, занимавшему должность главы города в 2018–2019 годах, которому накануне исполнилось 70 лет.

Мутовкин вручил Тактарову медаль «За созидание во благо Пензы»

Фото: Pgduma.ru

Он поблагодарил его за плодотворную работу на благо областного центра и его жителей, передал ему поздравительный адрес и подарил экземпляр двухтомной книги «Герои земли пензенской».

Владимир Мутовкин от лица всего депутатского корпуса и сотрудников аппарата гордумы пожелал Николаю Тактарову крепкого здоровья, физических и душевных сил, счастья, благополучия, удачи, успехов во всех делах и неиссякаемой энергии.

В свою очередь Николай Тактаров отметил, что всегда с теплотой вспоминает годы работы в представительном органе муниципального образования и с помощью СМИ следит за его деятельностью, сообщает пресс-служба гордумы.

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