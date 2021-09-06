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В Заречном в рамках акции «Подготовь ребенка к школе!» вручили 225 сертификатов

16:36 | 06.09.2021 | Общество

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Заречный, 6 сентября 2021. PenzaNews. 225 сертификатов на канцелярские товары и одежду вручено в Заречном Пензенской области в рамках благотворительной акции «Подготовь ребенка к школе!», призванной помочь многодетным малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном в рамках акции «Подготовь ребенка к школе!» вручили 225 сертификатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Заречном подобная работа проводится уже более 10 лет. На средства благотворителей детям приобретаются и вручаются канцтовары, портфели, школьная и спортивная форма. В этом году в рамках акции вручали не школьные принадлежности, а сертификаты на их приобретение, чтобы все необходимое дети и их родители выбрали сами», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что помощь оказана 195 детям из 145 семей, состоящих на учете в комплексном центре социального обслуживания населения.

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