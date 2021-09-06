Мельниченко дал ряд поручений, касающихся социально значимых объектов Пензенского района Общество

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Пензенский район дал ряд поручений, касающихся социально значимых объектов.

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Первой точкой визита главы региона стал капитально отремонтированный участок автодороги, соединяющей рабочий поселок Золотаревка и станцию Шнаево.

В результате проведенных работ было поднято основание дороги, ширина проезжей части увеличена до 6 метров, уложен более прочный асфальт.

«Тротуар тут напрашивается», — отметил Олег Мельниченко, комментируя увиденное.

Он поручил проработать вопрос о его строительстве в следующем году.

Затем врио губернатора ознакомился с деятельностью торгово-производственной компании «НойХаус», выпускающей деревянные строительные конструкции и кровельные материалы.

Узнав о том, что предприятие пока не обращалось за господдержкой, Олег Мельниченко потребовал от врио министра экономики региона Сергея Капралова активизировать работу с малым бизнесом.

«Не они за Вами должны бегать, а Вы за ними», — сказал он.

Олег Мельниченко поручил довести до руководства компании информацию об имеющихся возможностях, в частности, о льготных займах на приобретение оборудования.

Во время посещения детского сада в Золотаревке глава региона поинтересовался планами по дальнейшему ремонту здания.

Он распорядился актуализировать проектно-сметную документацию, уточнить стоимость работ и предусмотреть необходимое финансирование в будущем году.

Также Олег Мельниченко осмотрел парк на улице Ленина, на территории которого в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены беседки, качели, лавочки, оборудована детская площадка.

Врио губернатора обратил внимание на то, что к благоустройству рабочего поселка необходимо подойти комплексно, поскольку населенный пункт будут посещать туристы, которых привлекает Золотаревское городище.

«Развивать городище и не развивать Золотаревку — это невозможно», — подчеркнул он.

В завершение рабочей поездки Олег Мельниченко рассмотрел обращения граждан. Они касались водоснабжения, состояния дорог и других вопросов, волнующих жителей Пензенского района.