Стартовал финал проекта «Пензенская область — регион возможностей» Общество

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Финальный этап кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей» стартовал в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 7 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко отметил, что проделана огромная работа по отбору и оценке участников.

«Многие из вас показали отличный, высокий уровень компетенций», — констатировал глава региона.

По его словам, он знает, насколько это непросто, поскольку сам участвовал в подобном проекте — так называемой «школе губернаторов», и это дало ему возможность не только проявить свои способности, но и наладить полезные связи, которые пригодились в будущем.

Говоря о заключительном этапе, Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что в финале участникам предстоит как конкурировать друг с другом, так и работать в одной команде на общий результат.

«Мы очень заинтересованы в вашем кадровом потенциале, потому что из вас будет сформирован в дальнейшем кадровый резерв Пензенской области, а целый ряд победителей получат возможность в октябре месяце назначенными быть на должности как минимум трех советников губернатора, нескольких заместителей министров и, соответственно, уже непосредственно приступить к работе», — сказал врио губернатора.

Он пожелал всем финалистам успехов.

«Проигравших не будет, потому что любой, кто проходит через этот кадровый конкурс, приобретает знания, умения, навыки, новые компетенции», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Кадровый проект «Пензенская область — регион возможностей» стартовал 23 июня 2021 года. Для участия в нем зарегистрировались 4 тыс. 402 человека.

Из них 222 прошли дистанционный этап. По итогам контрольного тестирования статус финалистов получили 169 человек.

121 финалист представляет Пензенскую область, 48 — другие регионы. 70,4% участников финального этапа — мужчины, 29,6% — женщины.

Возраст 16% составляет от 24 до 30 лет, 54,4% — от 30 до 40 лет, 27,2% — от 40 до 50 лет, 2,4% — более 50 лет.

65,7% финалистов имеют одно высшее образование, 25,4% — два и более, 8,9% являются кандидатами наук.

Управленческий опыт 8,3% финалистов составляет менее 1 года, 12,4% — от 1 до 2 лет, 20,7% — от 3 до 5 лет, 30,8% — от 5 до 10 лет, 27,8% — более 10 лет.

Участники заключительного этапа представляют 44 отрасли, в том числе 11,83% — науку и образование, 9,47% — информационные технологии, 8,28% — органы местного самоуправления, 7,69% — органы исполнительной власти субъекта РФ.