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Уткин проведет прямой эфир, посвященный мифам об алкоголе

13:52 | 07.09.2021 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Главврач пензенской областной наркологической больницы, главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Юрий Уткин проведет прямой эфир на тему «Мифы об алкоголе» в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящий четверг, 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Уткин проведет прямой эфир, посвященный мифам об алкоголе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, специалист ответит на вопросы о том, существует ли безопасная доза алкоголя, помогает ли спиртное при простудных заболеваниях, почему на самом деле оно не согревает, а также другие.

Прямой эфир будет организован в преддверии Всероссийского дня трезвости, который отмечается 11 сентября.

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