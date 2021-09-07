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Прокуратура требует лишить водительских прав зареченцев, состоящих на учете у нарколога

14:59 | 07.09.2021 | Общество

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Заречный, 7 сентября 2021. PenzaNews. Прокуратура города Заречного Пензенской области направила в суд административные исковые заявления с требованием лишить права управления транспортными средствами четверых местных жителей, состоящих на учете в медучреждении в связи с наркозависимостью.

Прокуратура требует лишить водительских прав зареченцев, состоящих на учете у нарколога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«19-летнему жителю Заречного 24 декабря 2020 года было выдано водительское удостоверение категории «В». Вместе с тем, по информации ФГБУЗ «МСЧ №59» ФМБА России, с февраля 2021 года молодой человек состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением каннабиоидов. Синдром зависимости». Протоколом заседания врачебной комиссии принято решение о наличии у зареченца медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что также выявлено еще трое жителей Заречного в возрасте 30–40 лет, состоящих с 2021 года на учете у врача-нарколога с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением опиоидов. Синдром зависимости».

«Иски находятся на рассмотрении суда. В случае их удовлетворения после вступления решений суда в законную силу зареченцы будут обязаны возвратить выданные им водительские удостоверения в МРЭО ГИБДД по Пензенской области», — отмечается в пресс-релизе.

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