Владимир Мутовкин наградил победителей конкурса «Военные дороги пензенцев» Общество

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин наградил победителей творческого конкурса «Военные дороги пензенцев» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в зале заседаний городской думы во вторник, 7 сентября.

Фото: Pgduma.ru

Обращаясь к авторам 26 работ, вошедших в число лучших, он похвалил их за стремление увековечить память о своих родственниках и знакомых, ставших свидетелями Великой Отечественной войны.

«Замечательные, пронзительные, трогательные рассказы, очерки, стихи, картины и видеоматериалы вновь подтвердили, что память о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны жива, объединяет все поколения, вызывает чувство глубокого уважения и гордости за родной город, Пензенскую область, за нашу любимую Родину», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал школьникам мирного неба над головой, верных друзей, успехов в учебе и исполнения всего задуманного.

После этого победителям в каждой из номинаций были вручены дипломы, медали и памятные подарки.

«Конкурс получился. Интерес к нему среди детей, подростков и молодежи очевиден, и, вероятнее всего, мы его продолжим и впредь», — сказал Владимир Мутовкин после окончания церемонии.

Как сообщает пресс-служба гордумы, творческий конкурс «Военные дороги пензенцев» был объявлен весной 2021 года.

Среди его задач — сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках трудового фронта, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Участие в конкурсе приняли более 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые представили свои работы в номинациях «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Подвиг в тылу» и «Мое военное детство».