В Кузнецке на сэкономленные средства отремонтируют два участка дорог Общество

Кузнецк, 8 сентября 2021. PenzaNews. Два участка дорог будет дополнительно отремонтировано в Кузнецке Пензенской области в 2021 году на средства, ранее сэкономленные при проведении торгов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«По многочисленным обращениям граждан планируется сделать дорогу по улице Осипенко от улицы Маяковского до улицы Полевой и перекресток по улицам Победы и Леваневского», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на первом объекте работы выполняет ЗАО «Кузнецкая ДПМК».

«Произведена фрезеровка верхнего слоя дорожного полотна, в ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта. Стоимость работ составляет 3 млн. 848 тыс. рублей, это средства областного и городского бюджетов. Срок окончания работ — 5 октября», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что подрядчик для ремонта второго участка пока не определен.