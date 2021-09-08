Размер платы за увеличение земельных участков в результате перераспределения повышать не будут Общество

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с участками, находящимися в собственности Пензенской области, и земель или участков, госсобственность на которые не разграничена, не будет повышаться в 2022 году. Это следует из постановления регионального правительства №560-пП от 6 сентября 2021 года, которым внесены изменения в постановление №203-пП.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте департамента госимущества Пензенской области, в таких случаях плата будет сохранена на уровне 30% кадастровой стоимости земельного участка.

Контроль за исполнением постановления возложен на главу правительства Пензенской области.