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В Пензе открыта экспозиция, посвященная руководителям региона в период с 1917 по 1998 годы

20:20 | 08.09.2021 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин открыли экспозицию, посвященную людям, руководившим регионом в период с 1917 по 1998 годы.

В Пензе открыта экспозиция, посвященная руководителям региона в период с 1917 по 1998 годы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил Валерий Лидин, до этого в здании Заксобрания была размещена информация о предводителях дворянства, председателях губисполкома, облисполкома, совета народных депутатов и современного парламента.

«Сегодня по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Олега Владимировича Мельниченко мы открываем новый стенд, который отражает послереволюционный период и советский период нашей истории», — сообщил он.

В свою очередь Олег Мельниченко уточнил, что новая экспозиция содержит сведения о губернских комиссарах временного правительства Леониде Кугушеве и Флориане Федоровиче, а также о секретарях пензенского губкома РКП(б).

«Мы отразили историю, связанную с Александром Петровичем Баталиным, который фактически инициировал [...] процесс возрождения области. Он тогда был депутатом Верховного совета СССР первого созыва», — сказал врио губернатора.

Кроме того, по его словам, представлена информация о первых секретарях пензенского областного комитета КПСС, начиная с Александра Кабанова и заканчивая Борисом Зубковым, а также размещены сведения о главах администрации Пензенской области — Александре Кондратьеве и Анатолии Ковлягине.

Олег Мельниченко отозвался о периоде их работы как о непростом времени.

«Когда ты идешь в рост и растет страна, [...] управлять регионом — абсолютное удовольствие, а вот когда все находится в глубоком кризисе и все летит в яму, вот здесь попробуй возьми и удержи управляемость», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что теперь во время экскурсий по зданию Заксобрания посетителей, в том числе школьников, будут знакомить и с этим периодом истории Пензенской области.

«Я думаю, что историческая справедливость должна быть восстановлена и люди, которые реально внесли огромный вклад в развитие и становление нашего региона, должны найти достойное место здесь, в Законодательном собрании», — подытожил Олег Мельниченко.

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