В пензенском музее спорта начала работу фотовыставка «Монеты славы» Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Фотовыставка «Монеты славы» начала работу в музее спорта Пензенской области, который действует во дворце единоборств «Воейков». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На ней представлены изображения золотых, серебряных и медно-никелевых памятных монет из коллекции музея Банка России, посвященных спортивной тематике», — уточнили в учреждении.

В пресс-службе добавили, что на монетах, фотографии которых вошли в экспозицию, запечатлены события, победы, имена и рекорды многих знаменитых спортсменов.

«Среди них — единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова, легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов, обладательница рекордного количества титулов и наград среди спортсменок Лариса Латынина, первая спортсменка, которая завоевала медали на пяти зимних Олимпиадах подряд, — Раиса Сметанина и другие. Использованные художественные приемы и техника позволили не только изобразить на металле силуэты спортсменов, но и передать их эмоции», — отметили в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

В учреждении уточнили, что выставка будет работать в музее спорта до 30 декабря.