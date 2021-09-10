Закрытие фестиваля «Кинометрия» состоится 12 сентября Общество

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Торжественное закрытие организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваля «Кинометрия», фильмы для которого предоставлены видеосервисом Wink, состоится в предстоящее воскресенье, 12 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе провайдера.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Будет организована развлекательная программа, состоится файер-шоу, а также пройдет награждение зрителей, посетивших все семь кинопоказов. Сбор гостей в 18.30 на площадке ЖК «Лугометрия», — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что фестиваль завершит показ фильма «Мой друг мистер Персиваль», повествующий о дружбе мальчика и спасенного им пеликана.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, «Кинометрия» проходит в присутствии большого количества зрителей.

«Это говорит о том, что горожанам очень понравился необычный формат кинопросмотра. Надеемся, что в следующем году мы вновь покажем на открытом воздухе хорошие фильмы из видеотеки сервиса Wink», — отметил он.