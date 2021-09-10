EN
13:08:08 Пятница, 10 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Закрытие фестиваля «Кинометрия» состоится 12 сентября

11:42 | 10.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Торжественное закрытие организованного «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваля «Кинометрия», фильмы для которого предоставлены видеосервисом Wink, состоится в предстоящее воскресенье, 12 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе провайдера.

Закрытие фестиваля «Кинометрия» состоится 12 сентября

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Будет организована развлекательная программа, состоится файер-шоу, а также пройдет награждение зрителей, посетивших все семь кинопоказов. Сбор гостей в 18.30 на площадке ЖК «Лугометрия», — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что фестиваль завершит показ фильма «Мой друг мистер Персиваль», повествующий о дружбе мальчика и спасенного им пеликана.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, «Кинометрия» проходит в присутствии большого количества зрителей.

«Это говорит о том, что горожанам очень понравился необычный формат кинопросмотра. Надеемся, что в следующем году мы вновь покажем на открытом воздухе хорошие фильмы из видеотеки сервиса Wink», — отметил он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом В Пензе около 40 молодых врачей трудоустроены в ГБУЗ «Городская поликлиника»
В Пензе пресекли попытку переброса в колонию теннисных мячей с сильнодействующим веществом Пензячка по совету незнакомца оформила кредит и перевела 1,7 млн. рублей на чужие счета
Детскому отделению пензенского онкодиспансера передано два портативных инфузомата В Земетчино обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама