В губернаторском доме состоялась презентация двухтомника «Герои земли Пензенской» Общество

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Презентация двухтомника «Герои земли Пензенской», изданного краеведом Игорем Шишкиным, состоялась в губернаторском доме в пятницу, 10 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, издание представляет собой биографический словарь-справочник, в котором содержатся сведения об уроженцах региона и людях, связанных с ним по учебе, работе или службе, которые были удостоены высоких государственных наград.

В первом томе представлена информация о 284 Героях Советского Союза.

Во втором собраны данные о 189 Героях Социалистического Труда, 49 полных кавалерах ордена Славы, пяти полных кавалерах ордена Трудовой Славы, 16 Героях России и одном Герое Труда.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в торжественной обстановке вручил первый экземпляр издания вдове полного кавалера ордена Трудовой Славы Сергея Маслова — Анне Масловой.

Он также проинформировал о том, что двухтомник «Герои земли Пензенской» поступит во все библиотеки области, включая школьные.