EN
20:19:04 Пятница, 10 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В губернаторском доме состоялась презентация двухтомника «Герои земли Пензенской»

13:41 | 10.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Презентация двухтомника «Герои земли Пензенской», изданного краеведом Игорем Шишкиным, состоялась в губернаторском доме в пятницу, 10 сентября.

В губернаторском доме состоялась презентация двухтомника «Герои земли Пензенской»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, издание представляет собой биографический словарь-справочник, в котором содержатся сведения об уроженцах региона и людях, связанных с ним по учебе, работе или службе, которые были удостоены высоких государственных наград.

В первом томе представлена информация о 284 Героях Советского Союза.

Во втором собраны данные о 189 Героях Социалистического Труда, 49 полных кавалерах ордена Славы, пяти полных кавалерах ордена Трудовой Славы, 16 Героях России и одном Герое Труда.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в торжественной обстановке вручил первый экземпляр издания вдове полного кавалера ордена Трудовой Славы Сергея Маслова — Анне Масловой.

Он также проинформировал о том, что двухтомник «Герои земли Пензенской» поступит во все библиотеки области, включая школьные.

Новости партнеров
Читайте также
Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2021–2023 годы Водители нескольких машин совершили наезд на сбитого пешехода на трассе М5 в черте Пензы
Михаил Дралин выйдет на старт в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок На здании центра культурного развития Пензы разместят мемориальную доску Льву Ермину
В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом Закрытие фестиваля «Кинометрия» состоится 12 сентября
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама