Мельниченко поручил отрегулировать движение в районе Бакунинского моста Общество

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поручил должностным лицам отрегулировать движение в районе Бакунинского моста, предварительно проанализировав интенсивность транспортных потоков в различных направлениях.

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«Важно, чтобы дорожное движение на этом участке было организовано с учетом загруженности обновленного моста и прилегающих улиц в зависимости от времени суток», — отметил он.

Мельниченко потребовал от руководства управления транспорта Пензенской области совместно с администрацией Пензы проанализировать, как меняются потоки в течение суток, определить необходимость установки дополнительных дорожных знаков и светофорных объектов, а также предложить наиболее эффективный способ организации дорожного движения.

«Отрегулировать автотранспортную ситуацию в районе Бакунинского моста необходимо уже в начале октября этого года», — цитирует врио губернатора пресс-служба регионального правительства.