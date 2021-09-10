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Мельниченко поручил отрегулировать движение в районе Бакунинского моста

15:20 | 10.09.2021 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поручил должностным лицам отрегулировать движение в районе Бакунинского моста, предварительно проанализировав интенсивность транспортных потоков в различных направлениях.

Мельниченко поручил отрегулировать движение в районе Бакунинского моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Важно, чтобы дорожное движение на этом участке было организовано с учетом загруженности обновленного моста и прилегающих улиц в зависимости от времени суток», — отметил он.

Мельниченко потребовал от руководства управления транспорта Пензенской области совместно с администрацией Пензы проанализировать, как меняются потоки в течение суток, определить необходимость установки дополнительных дорожных знаков и светофорных объектов, а также предложить наиболее эффективный способ организации дорожного движения.

«Отрегулировать автотранспортную ситуацию в районе Бакунинского моста необходимо уже в начале октября этого года», — цитирует врио губернатора пресс-служба регионального правительства.

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