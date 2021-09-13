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Авиамаршруты из Пензы в Краснодар и Минеральные Воды включены в число субсидируемых

09:31 | 13.09.2021 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Авиамаршруты из Пензы в Краснодар и Минеральные Воды включены в число субсидируемых. Об этом свидетельствуют данные перечня субсидируемых маршрутов в 2021 году, утвержденного приказом Росавиации, который был актуализирован 10 сентября.

Авиамаршруты из Пензы в Краснодар и Минеральные Воды включены в число субсидируемых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, по обоим маршрутам полеты планируется осуществлять на воздушных судах, произведенных на территории России после 1 января 2009 года. При этом предусмотрено софинансирование Пензенской областью в размере 61%.

Протяженность маршрута «Пенза — Краснодар» составит 995 км. Рейсы будет выполнять АО «Авиакомпания «Азимут» на самолетах SSJ-100, рассчитанных на 100 посадочных мест. Предполагаемая частота полетов — два раза в неделю. Количество парных рейсов в текущем году — 35.

Протяженность маршрута «Пенза — Минеральные Воды» составит 998 км. Рейсы также будет выполнять АО «Авиакомпания «Азимут» на самолетах SSJ-100, рассчитанных на 100 посадочных мест. Предполагаемая частота полетов — два раза в неделю. Количество парных рейсов в текущем году — 35.

Информация о датах начала полетов и стоимости билетов на сайте перевозчика пока не представлена.

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