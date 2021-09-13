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Фестиваль «Кинометрия» посетили более 900 человек

15:58 | 13.09.2021 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Более 900 человек посетили организованный «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» фестиваль «Кинометрия», который прошел на территории жилого комплекса «Лугометрия» в период с 1 августа по 12 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фестиваль «Кинометрия» посетили более 900 человек

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Каждое воскресенье на площадке нового микрорайона горожане смотрели отечественные и зарубежные фильмы из коллекции видеосервиса Wink. В прошедшее воскресенье зрители посмотрели семейную драму «Мой друг мистер Персиваль» — трогательную экранизацию детской книги о дружбе мальчика и спасенного им пеликана», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что перед началом последнего киносеанса вниманию зрителей было представлено файер-шоу, а также состоялось награждение семьи Зверевых, которой за посещение всех семи показов были вручены камера для домашнего видеонаблюдения и сертификат на бесплатный доступ к Wink в течение трех месяцев.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, фестиваль «Кинометрия» получился семейным праздником.

«Смотреть фильмы на свежем воздухе в приятной компании всегда интересно. Надеемся, что в следующем году мы проведем второй кинофестиваль и сделаем его еще более ярким и запоминающимся», — сказал он.

В рамках фестиваля «Кинометрия» в Пензе зрителям были показаны разножанровые картины: биографическая драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», комедии «Маленькие секреты большой компании», «Мой брат — супергерой», «Дружить по-русски», а также фильмы для молодежной аудитории «Поли», «Мой друг мистер Персиваль» и «Сестренка».

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