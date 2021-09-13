В МФЦ Пензенской области за 8 месяцев оказано более 1 млн. услуг Общество

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Более 1 млн. 36 тыс. государственных и муниципальных услуг оказано в МФЦ Пензенской области в январе-августе 2021 года, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

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По информации ведомства, наиболее востребованными продолжают оставаться услуги в сфере государственной регистрации недвижимости. На их долю приходится 27%.

Услуги социальной защиты населения и пенсионного обеспечения граждан занимают второе место по популярности. Их объем составляет 25% от общего количества.

Также востребованы услуги в сфере регистрационного и миграционного учета граждан, на их долю приходится 11%.

По данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по состоянию на 1 сентября уровень удовлетворенности граждан составляет 4,9 балла.

В Пензенской области функционирует 33 МФЦ, в которых предоставляется более 410 государственных и муниципальных услуг.