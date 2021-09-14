В мэрии Пензы обсудили демонтаж незаконных рекламных конструкций Общество

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 209 информационных и рекламных конструкций, установленных с нарушением законодательства, выявлено в Пензе за пять месяцев 2021 года. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 14 сентября.

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«139 из них демонтировано, в том числе в добровольном порядке», — отметил он.

Вадим Муравлев добавил, что работа по выявлению фактов размещения информационных и рекламных конструкций с нарушением норм законодательства или без получения соответствующего разрешения будет продолжена.

«В сентябре планируем заключить очередной контракт. Особое внимание будет уделено улицам в историческом центре города — Московской, Кирова, Володарского, Бакунина», — цитирует директора учреждения пресс-служба мэрии.