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В мэрии Пензы обсудили демонтаж незаконных рекламных конструкций

15:37 | 14.09.2021 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 209 информационных и рекламных конструкций, установленных с нарушением законодательства, выявлено в Пензе за пять месяцев 2021 года. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 14 сентября.

В мэрии Пензы обсудили демонтаж незаконных рекламных конструкций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«139 из них демонтировано, в том числе в добровольном порядке», — отметил он.

Вадим Муравлев добавил, что работа по выявлению фактов размещения информационных и рекламных конструкций с нарушением норм законодательства или без получения соответствующего разрешения будет продолжена.

«В сентябре планируем заключить очередной контракт. Особое внимание будет уделено улицам в историческом центре города — Московской, Кирова, Володарского, Бакунина», — цитирует директора учреждения пресс-служба мэрии.

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