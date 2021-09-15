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Работы по консервации фонтана в центре Пензы на зиму начнут 20 сентября

12:52 | 15.09.2021 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Работы по консервации светомузыкального фонтана на улице Московской в Пензе на зиму планируется начать в понедельник, 20 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по консервации фонтана в центре Пензы на зиму начнут 20 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У пензенцев и гостей города есть возможность до конца недели последний раз в этом году посмотреть светомузыкальное шоу», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в течение дня фонтан функционирует как в динамическом, так и в стационарном режимах, а музыкальное шоу продолжительностью полчаса начинается в 20.30.

В сообщении обращается внимание на то, что работы по консервации призваны обеспечить защиту конструкций и коммуникаций в холодное время года.

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